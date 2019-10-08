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Снижает смертность без лекарств: Супрун поделилась секретом здорового долголетия

STYLERПерсоны    08.10.2019 - 08:57
Снижает смертность без лекарств: Супрун поделилась секретом здорового долголетия
Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, как позитивное мышление может помочь человеку достигнуть успехов

Уляна Супрун рассказала, как позитивное мышление и оптимистический настрой могут позитивно повлиять на здоровье человека и даже сократить смертность. Об этом экс-чиновница поведала на своей Facebook-странице.

По словам эксперта, в мире проводились десятки исследований, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. Ученые выявили зависимость между оптимизмом и низким уровнем сердечно-сосудистых болезней и многих других распространенных причин смертности. Исследователи пришли к выводу, что позитивное мышление снижает смертность на 14% процентов.

Люди с оптимистическим настроем часто отличаются лучшим общим состоянием здоровья. Кроме того, оптимизм помогает восстанавливаться после операций и тяжелых травм.

Оптимисты проще преодолевают трудности и достигают больших вершин в учебе, спорте, работе, политике.

Снижает смертность без лекарств: Супрун поделилась секретом здорового долголетия

Супрун рассказала, что оптимизм снижает смертность (фото: facebook.com/ulanasuprun)

В чем сила оптимизма

Оптимисты, как правило, менее подвержены вредным привычкам - больше занимаются спортом, реже курят и чаще живут в парах, чем пессимисты.

Помимо этого, позитивное мышление часто связывают с низким уровнем гормона стресса - кортизолом. Также ученые нашли связь между оптимизмом и низкой склонностью к тромбообразованию. А у женщин жизнерадостность также может быть связана с низким риском двух маркеров воспаления (C-реактивным белком и интерлейкином-6), по которым можно предусмотреть риски сердечного приступа или инфаркта.

Как стать оптимистом:

  • Думайте позитивно о себе и людях.
  • Не сравнивайте себя с другими, поскольку каждый человек уникален по-своему, и мы не на соревнованиях.
  • Ищите позитив в каждой ситуации, даже самой сложной.
  • Сталкиваясь с вызовами, важно концентрироваться на положительном результате, чем на риске поражения.
  • Работайте над собой физически и интелектуально.
  • Ведите здоровый образ жизни и живите полноценно.
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