Снижает риск инсульта и развития онкологии: врачи назвали необычные свойства вина

Врачи утверждают, что один бокал белого или красного вина периодически может иметь положительное влияние на здоровье человека. Вино должно быть натуральное и употреблять его можно в умеренном количестве.

Этот напиток обладает полезными свойствами и благоприятно влияет на многие функции организма. Какие опасные заболевания вино может предотвратить, сообщает издание Golos.

Снижает риск развития инсульта

Американские ученые провели исследование и выяснили, что те, кто иногда позволяют себе бокал вина на 30% реже получают инсульты, чем те, кто совершенно не пьет вино. В красном вине содержатся вещества, которые улучшают кровообращение и предотвращают образование бляшек в сосудах.

Снижает риск развития онкологии

В вине содержится очень мощный антиоксидант – ресвератрол, который снижает риск развития онкологических заболеваний. Он нейтрализует свободные радикалы, которые наносят вред на клеточном уровне и ускоряют процесс старения.

Вино укрепляет иммунитет

Бокал вина способен снять легкую простуду, а также улучшить состояние при некоторых инфекционных заболеваниях. Этот напиток повышает иммунитет и укрепляет организм. Но будьте аккуратны и не сочетайте вино с лекарствами.

Ускоряет метаболизм

Вино способно ускорять метаболизм жиров, а также предотвращать их накопление в печени. Этот напиток, по мнению ученых, спасает нервные клетки от разрушения, улучшает краткосрочную память и в умеренных дозах помогает предотвратить болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Вино является хорошим антидепрессантом

Этот напиток прекрасно действует на нервную систему и способен дать расслабление после тяжелого рабочего дня. Бокал красного или белого вина не просто станет дополнением к ужину, а еще и поможет снять напряжение, и улучшить настроение.

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