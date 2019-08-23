Снимал под юбкой на телефон: в маршрутке Киева поймали наглого извращенца (видео)

Инцидент произошел в маршрутке №401
В киевской маршрутке словили извращенца, который снимал на телефон под юбками женщин. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Отмечается, что инцидент произошел в маршрутном такси №401 на остановке Индустриальный мост.
"В Киеве в 401 маршрутке словили извращенца, снимал камерой телефона под юбкой у молодой девушки, вызвали полицию. Остановка Индустриальный мост", - написали в сообщении.
Видео: Извращенца задержали неравнодушные граждане (facebook.com/dtp.kiev.ua)
В комментариях украинцы отреагировали на видео и высказали свои эмоции и мысли.
Как мы ранее писали, в Киеве водитель маршрутки позволил себе грубые высказывания в адрес ветерана АТО на Донбасе и отказался его везти. Инцидент произошел в районе Академгородка.
Также мы сообщали о том, что в Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона.