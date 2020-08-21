Снежана Егорова цинично оскорбила украинских воинов: повылазили, рагули

Снежана Егорова цинично высказалась про образ украинского современного героя
Известная украинская ведущая Снежана Егорова цинично оскорбила украинских военных, которые защищают нашу страну от оккупантов. Актриса попыталась высказаться на тему украинских героев после событий Майдана. Ее совсем не устраивает образ украинских защитников. Егорова сказала, что жизнь украинских бойцов ничего собой не представляет.
Отметим, что ведущая не стесняет себя в выражениях, называя бойцов "рагулями и селюками".
"Все что предлагается в последнее, постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, которые разговаривают на суржике.И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", - сказала Егорова в эфире программы "ПрямоTalck".
Егорова считает, что украинские воины никогда ни чему не учились.
"Они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это подвиг, возможно. Может быть, это высокая суицидальная готовность. Когда человек не видит перспектив в своей жизни и эта жизнь не представляет для него ценность", - сказала Егорова.
Также Егорова позволила себе сравнивать людей, жертвующих жизнью, с наркоманами, которые за дозу готовы "жизнь продать".
Снежана Егорова цинично оскорбила украинских бойцов
Высказывания Егоровой вызвали огромный резонанс в сети. В комментариях возмущенные украинцы не понимают, как такое можно говорить.
Как мы ранее писали, Снежана Егорова рассказала, дает ли Антин Мухарский деньги на детей.