Снежана Егорова назвала Евромайдан "кровавым банкетом": добром это не закончится

Украинская ведущая Снежана Егорова жестко раскритиковала Революцию Достоинства и назвала события в Киеве зимой 2013-2014 годов "корпоративчиком на всю страну" и "кровавым банкетом".

Скандальное высказывание о Евромайдане Егорова сделала в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Ведущая также прокомментировала громкий скандал из-за критики образа украинских героев и пожаловалась на то, что ее фразы были вырваны из контекста и извращены. Поэтому Егорова сделала официальное заявление с пояснением, что к украинским военным, которые погибли на войне на Донбассе, ее слова не имели никакого отношения.

"А вот сейчас я поговорю именно о тех, к кому они имели непосредственное отношение. О культурном контексте, который формируется в нашей стране в постмайданное время. И в данном случае хочу расставить точки над "і", - начала свой рассказ Егорова.

Ведущая подчеркнула, что не оправдывается, а достаточно внятно артикулирует свои мысли. Далее Егорова фактически повторила тезы российской пропаганды о "купленных" протестах, госперевороте и войне ради обогащения.

"Я никогда не была сторонницей переворота государственного, который происходил в нашей стране в Киеве на Майдане в 2013 году. Как человек, который больше 26 лет работает в информационном пространстве, а очень четко понимала, что все эти события, которые происходили, формировались определенными кругами людей, все это было оплачено из их карманов... Для того, чтобы такой корпоративчик на всю страну устроить, поверьте, его нужно оплатить. То есть поставить сцену, пригласить артистов, кормить людей, грамотно все это освещать, поставить стримовые камеры, чтобы люди могли следить онлайн за событиями", - рассказала Егорова.

Она отметила, что с самого начала Майдана "была категорически против".

"Потому что я понимала, я чувствовала, что добром это не закончится. И все эти песнопения, пляски, радостные приходы туда людей, прыжки на Майдане, что они закончатся кровью - однозначно. Потому что абсолютно четко видела тех людей, которые запускали эти процессы. Цель их самая главная была - обогатиться, получить доступ к финансовым потокам, запугать людей и страну... Они не зря вкладывали в этот кровавый банкет свои деньги, потому что потом они получили гораздо большую прибыль", - заявила Егорова.

Видео: Снежана Егорова назвала Евромайдан "кровавым банкетом"

В сети бурно отреагировали на подобные высказывания, и под постом вскоре появилась масса возмущенных комментов.

Фото: скрин комментариев facebook.com/snezhana.egorova.9

Ранее сообщалось, что Снежана Егорова пожаловалась на угрозы и попыталась оправдаться за свои слова с критикой образа украинских героев.

Также мы писали о том, что Антин Мухарский отреагировал на скандальные высказывания Снежаны Егоровы об украинских защитниках.