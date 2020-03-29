Снег с дождями и скачки до +22: синоптики шокировали прогнозом на апрель

Погода в Украине в апреле 2020 (коллаж РБК-Украина)

Погода в апреле готовит украинцам температурные "американские горки"

Погода в Украине принесет значительные температурные перепады с осадками в виде снега и дождей уже в ближайшие дни, а "сюрпризы" стоит ожидать еще и в течение апреля.

Конец марта, по прогнозу синоптиков, принесет существенное похолодание, и арктический воздух обусловит до 2 апреля заморозки и ночные "минуса" во многих регионах страны.

Холоднее всего будет в западных, северных, большинстве центральных областях, где по ночам ожидается снижение температуры до -6 градусов.

В Киеве снег с дождем прогнозируют на 31 марта, говорят синоптики Meteoprog, а с 1 до 5 апреля воздух будет постепенно прогреваться с +6 до +16 днем, а затем уже 7-го температура снизится до +7, после чего за три дня будет скачок до +20 градусов.

В Харькове осадки не предвидятся две недели. Температура воздуха в дневное время также будет расти с +6 градусов 1 апреля до +20 градусов 12 апреля, а "яма" в этой температурной кривой намечается с 6-го по 9-е числа.

Во Львове температура воздуха "рухнет" уже 30 марта - с +14 до +2 градусов днем, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. После этого градусники будут показывать повышение температуры до 10 апреля с +21 градусом, после чего произойдет небольшое снижение - до +14 градусов 12 апреля.

В Луцке - аналогично. С +15 градусов 29 марта будет скачок вниз до +3 градусов 30-го числа с мокрым снегом и дождем. Далее температура будет постепенно тянуться вверх, и самый высокий показатель в +21 намечается на 10 апреля.

В Одессе с 30 марта до 1 апреля будет резкий спад температуры с +17 до +8 градусов днем, после чего до 7-го числа немного потеплеет, а затем снова ожидается похолодание до +7 градусов 8 апреля. Затем постепенно воздух снова будет прогреваться, но незначительно.

В Днепре до начала апреля также похолодает, а затем столбики термометров две недели будут постепенно подниматься до +20 в дневное время.

Аналогичная синоптическая ситуация ожидается и в Запорожье, где также намечается легкий "скачок" температуры вниз с 7-го по 8-е апреля, но после этого воздух до 12 числа прогреется до +20 градусов.

В Николаеве - почти то же самое, только вот пик "жары" 12 апреля днем составит аж +22 градуса.

В Чернигове в ближайшие пару дней спад температуры намечается с +15 до +5 градусов, после чего температурная кривая будет постепенно двигаться вверх до +20 градусов 10 апреля.

В Полтаве в течение двух недель столбик термометра будет варьироваться днем между +13 и +20 градусами, а несущественные температурные перепады вниз (всего до +8 градусов) ожидаются с 6 по 9 апреля.

Похожая ситуация будет также в Виннице, но жителям стоит приготовиться к крутому перепаду 10-11 апреля с +20 до +9 градусов (11-го числа прогнозируется также сильный дождь), после чего столбик термометра снова начнет подниматься.

По прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, потепление продлиться до Пасхи (19 апреля), но будет ветрено. Об этом передают "Факты".

"Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. А вот третья декада апреля принесет больше осадков. Значительного повышения температуры придется подождать", - говорит он.

Напомним, что в Украинском гидрометцентре ранее рассказали, какая погода будет летом - по предварительным прогнозам, эта пора года в Украине будет сухой и жаркой, что может привести к проблемам с урожаем.