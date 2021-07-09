Снайпер оккупантов убил 24-летнего воина ВСУ: дома героя ждала жена с 2-месячным ребенком (фото)

Заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор механизированного взвода механизированной роты воинской части А4532 был ранен снайпером оккупантов, и ранение оказалось фатальным.

Евгений Александрович был родом из села Локня под Сумами.

Дома молодого воина ждала жена с двухмесячным ребенком и родители.

"Светлая память и покой. Герои в наших сердцах", - выражают соболезнования родным и близким защитника Украины побратимы.

Воин ВСУ Евгений Курасов (фото: facebook.com/58OMPBr)

В школе, где учился Курасов, выпускника вспоминают веселым и жизнерадостным, любителем спорта.

"Курасов Евгений служил в военной части с октября 2019 года. При случае приходил в школу, встречался с учениками и учителями, рассказывал о боевых буднях, строил планы на будущее.... 8 июля Евгений отошел в воинство небесное. Он останется в нашей памяти навсегда", - говорится в сообщении Басовской средней школы I-III ступеней Юнаковского сельского совета Сумского района.

Сообщается, что тело погибшего воина доставят в Сумскую область вечером 10 июля. 11 июля в полдень состоятся похороны.

Боец ВСУ Евгений Курасов погиб на фронте на Донбассе (фото: facebook.com/basivkaschool)