"Снаряди літають, а ми діло робимо": під Ніжином українець передав ЗСУ техніку ворога, якої вистачить на підрозділ

Як усе почалося

У березні 2022 року Павло Струк опинився у Ніжині, відтоді він відстежував ворожу техніку, щоб потім передати її нашим захисникам. У цій справі українцю допомагав його сват.

2 березня з Бахмача на Крути польовими дорогами, в обхід села, йшли росіяни.



За словами Павла, колона була величезною, десь 800 танків та іншої техніки.



"Якраз наші зірвали міст біля Валентина. Думаю, піду, не вся їхня техніка встигла проскочити, щось має залишитися... У мене є бінокль. Дивлюся, каца*ів не видно. І якась техніка стоїть... Виявилося, справді танк, Т-72, ​​щоправда, зовні трохи обгорілий. Десь нарвався, обстріляли. Танкістів немає. Зате весь боєкомплект на місці та справні акумулятори", - згадує Павло свій перший "улов".

Павло Струк зі сватом під обстрілами передавали ЗСУ техніку росіян

Потім він одразу зателефонував сватові, сказавши, що тут є справа.

"Тут техніка є! Давай, приїжджай!. А сам, щоб хтось не вкрав знахідку, охороняв її. За кілометр від того місця, у Дорогинці, рашисти "літали", як божевільні. Я за бінокль, і в лісосмугу. Заходжу, трохи на дупу не сів від несподіванки. Стоїть така техніка, що я ніколи не бачив, навіть по телевізору, — броньовик, завбільшки з вантажівку "КрАЗ", - згадує Павло.

Що передав ЗСУ українець

Павло Струк встиг передати ЗСУ російські БМП, танк, броньовик "Тайфун", бензовоз, санітарну машину, БАТ для копання окопів та три "КамАЗи" снарядів!

Досі, ні Павло, ні його сват не були відзначені жодними нагородами за своє геройство.

Павло каже, що не розраховує на жодні нагороди, проте хотів би, щоб відзначили його свата, який під обстрілами забирав російську техніку.

"Чесно, я ні про які нагороди й не думав, коли шукав цю техніку. І ніколи б і не розповів про це. Згодився тому, що за свата прикро. Ми стільки з ним намоталися, щоби все доставити нашим. Снаряди літають, а ми своє діло робимо", – резюмував герой.