Нет смысла: известный туроператор возмутил украинцев "дикими" ценами

Join UP! возмутил украинцев (фото: joinup.ua)

Туристический оператор Join UP!, который недавно обвинили в "кидалове" и "обмане", снова попал в не очень приятную историю. На сей раз - из-за цен на отдых.

Так, в соцсетях туроператора появилось объявление, что уже под конец декабря и в начале января украинцы смогут снова полететь отдыхать на Шри-Ланку. При этом, как говорится в посте, "покайфовать" одному 10 ночей в пятизвездочном отеле будет стоить от 32 046 грн. Именно эта цифра и возмутила подписчиков.

"Что за дикие цены?", "Цены жестяк", "Нет смысла", - пишут в комментариях украинцы.

"Странные цены, если учесть, что Шри-Ланка раньше была недорогим направлением, даже самым дешевым из "экзотики". Плюс по правилам Шри-Ланки, что указаны на сайте туризма, надо сдать три раза тест: по прилету, через три дня, и через семь дней. Пипец какой классный отдых получится", - написала харьковчанка Алина.

Скриншот комментариев

Представители туроператора, правда, отметили, что "стоимость актуальна на момент публикации, а также она динамична и зависит от многих факторов - спроса, дат, сезонности, отеля, выбранного вами типа питания и т. п.". Поэтому цена может как уменьшиться, так и повыситься.

Напомним, что недавно туристка из Беларуси также столкнулась с неприятным случаем, заказывая тур у Join UP!

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