Смягчение карантина в Украине: врач рассказал, как не подхватить COVID-19 в парикмахерских

В Украине с 12 мая ослабят карантин, который был введен из-за пандемии коронавируса. Начнут свою работу салоны красоты, магазины и другие предприятия.

Самое важное в условиях пандемии, как отмечают врачи, это соблюдение элементарных правил гигиены, социальное дистанцирование, масочный режим и дезинфекция поверхностей. Все учреждения, которые откроются с 12 мая, должны обязательно придерживаться санитарных норм.

Как рассказал бывший санитарный врач Украины Сергей Бережнов в комментарии для издания OBOZREVATEL, салоны красоты и парикмахерские желательно посещать не в масках, а в респираторах.

"Намного большая вероятность заразиться – если пойти в парикмахерскую. Там мастер достаточно долго контактирует с человеком, склоняется над ним, его голова рядом с головой клиента и так далее. Те повседневные маски, которые мы носим, практически не защищают нас от вируса. Они предназначены для защиты окружающих от того, что человек выдыхает. Большая часть эти капель останется на маске внутри, хотя, говорят, вирус может летать в воздухе долго – от 30 минут до часа", - рассказал врач.

Он добавил, что все помещения, где будут находиться люди, нужно проветривать не реже, чем один раз в час и это должно быть сквозное проветривание. Все поверхности нужно дезинфицировать.

А вот кварцевание, по словам Бережнова, проводить днем нельзя, так как в помещениях будут находиться люди. Специальные лампы можно оставлять на ночь, чтобы до утра помещение было дезинфицировано.

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