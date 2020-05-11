ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смягчение карантина в Украине: врач рассказал, как не подхватить COVID-19 в парикмахерских

STYLERЖизнь    11.05.2020 - 16:26
Смягчение карантина в Украине: врач рассказал, как не подхватить COVID-19 в парикмахерских
Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в салонах красоты

В Украине с 12 мая ослабят карантин, который был введен из-за пандемии коронавируса. Начнут свою работу салоны красоты, магазины и другие предприятия.

Самое важное в условиях пандемии, как отмечают врачи, это соблюдение элементарных правил гигиены, социальное дистанцирование, масочный режим и дезинфекция поверхностей. Все учреждения, которые откроются с 12 мая, должны обязательно придерживаться санитарных норм.

Как рассказал бывший санитарный врач Украины Сергей Бережнов в комментарии для издания OBOZREVATEL, салоны красоты и парикмахерские желательно посещать не в масках, а в респираторах.

"Намного большая вероятность заразиться – если пойти в парикмахерскую. Там мастер достаточно долго контактирует с человеком, склоняется над ним, его голова рядом с головой клиента и так далее. Те повседневные маски, которые мы носим, практически не защищают нас от вируса. Они предназначены для защиты окружающих от того, что человек выдыхает. Большая часть эти капель останется на маске внутри, хотя, говорят, вирус может летать в воздухе долго – от 30 минут до часа", - рассказал врач.

Он добавил, что все помещения, где будут находиться люди, нужно проветривать не реже, чем один раз в час и это должно быть сквозное проветривание. Все поверхности нужно дезинфицировать.

А вот кварцевание, по словам Бережнова, проводить днем нельзя, так как в помещениях будут находиться люди. Специальные лампы можно оставлять на ночь, чтобы до утра помещение было дезинфицировано.

Напомним, ранее мы писали о том, что доктор Комаровский назвал новый симптом коронавируса.

Теги Новости Украины Киевкарантинпарикмахер
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь