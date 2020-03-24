Исчезнет ли коронавирус летом: ученые сделали заявление

Коронавирус в Украине по официальным данным поразил 73 человека, но в Минздраве обещают обновить информацию на 24 марта, после чего заболевших может стать больше. Многие ученые предполагают, что вирус сезонный, и с приходом тепла его активность может пойти на спад.

Так, микробиолог и иммунолог, профессор Гвидо Сильвестри из Италии недавно заявил, что с приходом летнего тепла пандемия COVID-19, по крайней мере частично, может уменьшиться.

Ученый считает, что очень важно следить за тенденцией эпидемии в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, в частности в Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Индии и Бангладеш, чтобы спрогнозировать ситуацию летом в европейских странах.

Отметим, что хотя SARS-CoV-2 крайне заразен, при этом он не устойчив к дезинфицирующим средствам, а при нагревании свыше 56 градусов по Цельсию погибает в течение 15 минут.

Таким образом, вероятность, что пандемия COVID-19 может пойти на спад в условиях жаркого лета в Европе, как в прошлом году, может пойти на спад.

По состоянию на 24 марта, в мире коронавирусом заболело свыше 380 тысяч человек, умерло более 16,5 тысяч, а более 100 тысяч уже выздоровело.

Ранее ученые назвали новую группу риска заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того медики рассказали, какие сопутствующие болезни чего чаще всего становятся причиной смерти пациентов с COVID-19.