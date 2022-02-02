Смотрите, как выглядит 190-летняя черепаха, которая любит есть, спать и заниматься любовью (видео)

"В то время как войны, голод, эпидемии, короли, королевы и даже нации приходили и исчезали, он продолжал и продолжает жить, совершенно несмотря на бег времени", - говорит смотритель черепахи Джо Холлинз.

И добавляет, что Джонатан "символизирует настойчивость, выносливость и жизнелюбие".

Джонатану 190 лет (фото: sainthelenaisland.info)

Если посчитать, то Джонатан пережил, например, обе мировые войны, семь британских монархов и 39 американских президентов.

К слову, черепаха весом 200 кг еще в 2019 году вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как самое старое животное на Земле.

На этом снимке, сделанном между 1882 и 1886 годами, Джонатан еще совсем юный (фото: sainthelenaisland.info)

А это - Джонатан в 1900 году (фото: sainthelenaisland.info)

Тут Джонатан уже взрослый. Снимок сделан в 1942 году (фото: sainthelenaisland.info)

В 1962-м он выглядел так (фото: sainthelenaisland.info)

В 2022-м на острове Святой Елены хотят ввести национальный праздник в честь Джонатана.

Сама же сейшельская черепаха-рекордсмен сегодня почти ослепла и потеряла нюх.

Но это не мешает Джонатану, говорят его смотрители, "есть, спать и заниматься любовью".

"Несмотря на свой возраст, Джонатан все еще имеет хорошее либидо, и его часто видят в паре с Эммой, а иногда и с Фредом. Возможно, в этом секрет его долгожительства", - с улыбкой говорит ученая Тини Люси.

Джонатан и его подружка Эмма (фото: sainthelenaisland.info)

Добавим, что до недавних пор самой старой черепахой считалась Адвайта, которая жила в Индии. Она умерла в марте 2006 года в возрасте 255 лет. Правда, точный возраст Адвайты ученые подтвердить не успели.