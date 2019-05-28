Постепенно разрушается: на новом мосту в Киеве снова проблемы (фото)

Пешеходный мост в Киеве все больше приходит в негодность
Новый пешеходный мост, открытие которого было приурочено к празднованию дня Киева, 26 мая, постепенно разрушается. Пользователи выкладывают в сеть фото, на которых видны поврежденные стекла моста, а также полуразрушенная велосипедная дорожка.
К слову, уже на двух стеклах обзорных площадок на мосту, который соединяет Арку дружбы народов и Владимирскую горку, образовались трещины.
Так, пользователь сети Алексей Копытко выложил на своей Facebook-странице фото моста, на которых видны огромные зазоры между стеклами и покрытием моста. Кроме того слои стекол уложены неправильно - между ними образовались разводы, через которые сложно рассмотреть панораму города.
Новый пешеходный мост в Киеве постепенно разрушается (фото: facebook.com/aleksey.kopytko)
А Максим Иващенко продемонстрировал в сети велосипедную дорожку, покрытие на которой не выдержало и нескольких дней.
Новый пешеходный мост в Киеве постепенно разрушается (фото: facebook.com/maxim.ivaschenko)
Пользователи сети активно комментируют ЧП, которые то и дело происходят с мостом.
Новый пешеходный мост в Киеве постепенно разрушается (скрин: фото: facebook.com)
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проверку всех расходов на возведение пешеходно-велосипедного моста и смежных с ним объектов.
К слову, в сети высмеяли россиян, которые соорудили переправу через реку Волгу при помощи соломы и обычной воды.