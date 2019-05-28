Постепенно разрушается: на новом мосту в Киеве снова проблемы (фото)

Новый пешеходный мост в Киеве постепенно разрушается (коллаж: РБК-Украина)

Пешеходный мост в Киеве все больше приходит в негодность

Новый пешеходный мост, открытие которого было приурочено к празднованию дня Киева, 26 мая, постепенно разрушается. Пользователи выкладывают в сеть фото, на которых видны поврежденные стекла моста, а также полуразрушенная велосипедная дорожка.

К слову, уже на двух стеклах обзорных площадок на мосту, который соединяет Арку дружбы народов и Владимирскую горку, образовались трещины.

Так, пользователь сети Алексей Копытко выложил на своей Facebook-странице фото моста, на которых видны огромные зазоры между стеклами и покрытием моста. Кроме того слои стекол уложены неправильно - между ними образовались разводы, через которые сложно рассмотреть панораму города.

Новый пешеходный мост в Киеве постепенно разрушается (фото: facebook.com/aleksey.kopytko)

А Максим Иващенко продемонстрировал в сети велосипедную дорожку, покрытие на которой не выдержало и нескольких дней.

Новый пешеходный мост в Киеве постепенно разрушается (фото: facebook.com/maxim.ivaschenko)

Пользователи сети активно комментируют ЧП, которые то и дело происходят с мостом.

Ну а какого все поперлись на мост? Для ходить что ли строили? Смотрели бы издалека на это девятое чудо света.

Выглядит как халтура.

Я еще пока там не был. Но, боюсь, когда приду туда, покрытия уже не будет (жалко что у нас так все делают).

Ну а что вы хотели, оснавная цель была успеть ко дню Киева, а качество это второстепенное!

Новый пешеходный мост в Киеве постепенно разрушается (скрин: фото: facebook.com)

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проверку всех расходов на возведение пешеходно-велосипедного моста и смежных с ним объектов.

К слову, в сети высмеяли россиян, которые соорудили переправу через реку Волгу при помощи соломы и обычной воды.