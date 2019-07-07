Не смогли поделить дорогу: жуткое ДТП под Днепром отправило водителя в кому

ДТП произошло 6 июля в селе Перемога Днепропетровской области. Авария произошла вследствие того, что КамАЗ и Toyota не смогли поделить дорогу и врезались. Об этом сообщает Информатор.

По словам очевидцев, КамАЗ и Toyota не смогли разминуться на повороте в районе улицы Гоголя, вследствие чего столкнулись лоб в лоб. После удара Toyota превратилась в груду металла.

ДТП под Днепром - КамАЗ и Toyota не разминулись на повороте (фото: dp.informator.ua)

Из-за столкновения пассажир легковушки, 2000 года рождения, получил серьезные травмы. К моменту приезда медиков молодой человек был без сознания. Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. На данный момент парень находится в коме с тяжелой травмой головы.

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