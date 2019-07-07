ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не смогли поделить дорогу: жуткое ДТП под Днепром отправило водителя в кому

STYLERЖизнь    07.07.2019 - 09:14
Не смогли поделить дорогу: жуткое ДТП под Днепром отправило водителя в кому
Фото: РБК-Украина

Невнимательность водителей привела к тяжелым последствиям

ДТП произошло 6 июля в селе Перемога Днепропетровской области. Авария произошла вследствие того, что КамАЗ и Toyota не смогли поделить дорогу и врезались. Об этом сообщает Информатор.

По словам очевидцев, КамАЗ и Toyota не смогли разминуться на повороте в районе улицы Гоголя, вследствие чего столкнулись лоб в лоб. После удара Toyota превратилась в груду металла.

 

ДТП под Днепром - КамАЗ и Toyota не разминулись на повороте (фото: dp.informator.ua)

Из-за столкновения пассажир легковушки, 2000 года рождения, получил серьезные травмы. К моменту приезда медиков молодой человек был без сознания. Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. На данный момент парень находится в коме с тяжелой травмой головы.

Ранее украинская певица родом из Закарпатья Иванна Багова попала в серьезную аварию по дороге в Словакию.

Мы сообщали о том, что в авиакатастрофе погиб американский мультимиллиардер, нефтяной магнат Кристофер Клайн.

А также мы рассказывали о том, что в Киевской области произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

Просто спал за рулем: пьяный экс-депутат протащил девушку по асфальту (видео) Пьяный коп в Виннице наехал на детей: все подробности
Новости Украины ДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь