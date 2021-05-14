Не смогли идти дальше: украинец стал свидетелем гибели двух альпинистов на Эвересте

На Эвересте 13 мая погибли два альпиниста - из Швейцарии и США. Они стали первыми жертвами неудачного восхождения на Эверест в 2021 году. Ежегодно при попытке покорить самую высокую вершину мира, гибнут альпинисты. Свидетелем гибели двух иностранцев 13 мая стал украинский альпинист Дмитрий Семеренко.

На Эвересте погибли два альпиниста

13 мая СМИ облетела новость о том, что на Эвересте погибли два альпиниста. 40-летний альпинист из Швейцарии Абдул Варайх умер у вершины горы от истощения организма. А 55-летний американец Пувей Лю добрался до участка под названием Ступень Хиллари и там скончался от снежной слепоты и истощения.

Как сообщил Дмитрий Семеренко, альпинисты погибли не во время восхождения, а уже при спуске.

"Вчера (13 мая) было очень ветрено, холодно. Мне пришлось спуститься во второй лагерь и там я узнал о гибели двух человек. Это были американец и швейцарец. Они погибли не при восхождении, а при спуске", - рассказал украинский альпинист.

Горы в Непале усеяны трупами альпинистов

Он отметил, что непальские горы усеяны трупами, но для покорителей вершин это уже обычное дело и они относятся к смерти философски.

"У восходителей есть главная цель – подняться. Но это только половина пути. Спускаться – не менее сложно. Я поднимался в третий лагерь как раз в тот момент, когда спускали тело погибшего американца. Но, понимаете, горы – это всегда опасность. Когда я в 2018 поднимался на гору, мой гид остался на высоте 8 600 метров. Он сел и сказал, что дальше не пойдет. Вот так происходит смерть. И в случае с американцем и швейцарцем, думаю, так и было. Они просто не смогли идти дальше. Остановились и остались умирать", - добавил Семеренко.

Погибших альпинистов часто хоронят у вершин

По словам альпиниста, горы становятся могилой для многих туристов и часто их тела даже не эвакуируют с гор и снег становится для них последним пристанищем.

"Многих хоронят прямо здесь. Ты поднимаешься на Эверест и видишь людей, которые погибли. Они лежат вдоль маршрута, буквально в метре от тебя. Есть высота, которую называют зоной смерти – начинается с 8 300 метров. И там реально лежат трупы. Их окутывают в национальный флаг и спускают с горы... Не назад в цивилизацию, а вот так – просто", - рассказал украинец.

Он добавил, что тела не забирают часто из-за того, что эвакуация стоит очень дорого.

"Все упирается в деньги. Снять их очень дорого, поэтому они там и остаются. В 2018 году снять с гор один труп стоило около 5 тысяч долларов. К этому нужно быть готовым, когда ты идешь в горы. Там рассчитывать ты можешь только на себя", - резюмировал Семеренко.