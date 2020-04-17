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Смог в Киеве: Комаровский дал 10 советов, которые могут спасти жизнь

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Доктор Комаровский рассказал, что делать если воздух на улице загрязнен

Смог в Киеве не на шутку перепугал жителей столицы. Они бояться выходить на улицу и опасаются также радиации. В КГГА таже призвали не выходить без нужды их дома. Известный украинский педиатр доктор Комаровский дал свои советы людям. Самое главное правило от медика - это не выходить на улицу или минимизировать нахождение там.

Советы доктора Комаровского при смоге на улице:

  • Если вы все-таки оказались на улице, не делайте глубоких вдохов, носите головной убор. Ни в коем случае не делайте физических упражнений в это время на улице!
  • Отложите пробежки до лучших времен!
  • По возвращении с улицы, смените одежду и примите душ.
  • В квартире нужно закрыть абсолютно все. Форточки, окна, балкон. Если у вас есть увлажнитель воздуха - смело его включайте. Если у вас его нет и есть возможность купить - приобретайте.
  • Следите за влажностью в доме. Делайте чаще влажную уборку. Частицы пыли в сухом воздухе оседают на пол. Мойте пол, развесьте влажные вещи, либо используйте увлажнитель воздуха.
  • Не допускайте пересыхания слизистых оболочек, на которых могут оседать вредные вещества. Для этого заставляйте себя пить много воды. Вы должны выпивать 2-3 литра в день.
  • Закапывайте нос солевыми растворами регулярно.
  • Не позволяйте курить сигареты в в картире. Ни в коем случае не готовьте жареную пищу.
  • Не пылесосьте.
  • Ношение медицинских масок дома - бесполезно. Единственное, что хорошо помогает для увлажнения слизистых оболочек - это мокрая марля.

В Минздраве сообщили, что сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий.

Как мы ранее писали, дым от пожаров в Чернобыле пришел в Киев, жителей просят не выходить на улицу.

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