Сміх може врятувати ваш зір: вчені шокували відкриттям

Проблема з сухістю очей - дуже поширена. Це синдром, який виникає через хронічні захворювання, операції, дефіцит вітамінів, алергію та інші причини. І найчастіше лікують цей синдром за допомогою спеціальних крапель для очей. Однак вчені знайшли й більш простий, та абсолютно доступний спосіб.

Як врятувати очі від неприємного синдрому без ліків та важких процедур, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження вчених, опубліковане у Study Finds .

Нове дослідження вчених з Китаю показало, що спеціальні вправи, які викликають сміх, можуть бути настільки ж ефективними у лікуванні сухості очей, як і краплі.

Синдром сухого ока - це хронічне захворювання, яке супроводжується зменшенням продукції сльозової рідини та порушенням стабільності слізної плівки на поверхні ока. Таке порушення може викликати свербіж, печіння, подразнення і світлобоязнь.

Зазвичай для лікування використовують спеціальні краплі - штучні сльози. Однак вчені знайшли дуже цікаву та ефективну альтернативу.

У дослідженні, яке тривало понад пів року, взяли участь понад 300 осіб з симптомами сухості очей.

Половина учасників виконувала вправи для сміху як мінімум чотири рази на день протягом 8 тижнів. Вправи включали повторення певних фраз на кшталт "ха-ха-ха", "сир, сир", "щока, щока", повторення "ха-ха" 30 разів за 5 хвилин з активним використанням міміки (міняти вираз обличчя, піднімати щоки, примружувати очі). Інша половина використовувала спеціальні очні краплі на основі гіалуронової кислоти.

Після 8 тижнів випробування в обох групах спостерігалося покращення стану. Індекс захворювань очної поверхні в групі, яка використовувала сміх, знизилася на 10,5 бала. А у групі, яка використовувала краплі, покращено склало 8,83 бала. І це підтвердило гіпотезу вчених, що звичайний сміх не менш ефективний, ніж штучні сльози.

Крім того, ефект від вправ для сміху тривав довше. Через 4 тижні після завершення лікування - у групі, що сміялася, покращення зберігалися. А у групі з краплями симптоми частково повернулися. Це відкриває перспективи використання сміху як довготривалої терапії для людей з синдромом сухого ока.

Вчені також нагадали, що сміх активує вегетативну нервову систему, яка відіграє певну роль у виробленні сліз. Позитивні емоції, пов'язані зі сміхом, також можуть опосередковано сприяти здоров'ю очей, зменшуючи стрес і покращуючи загальне самопочуття.