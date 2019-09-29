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СМИ посчитали деньги больной раком Заворотнюк

STYLERЖизнь    29.09.2019 - 21:20
СМИ посчитали деньги больной раком Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Озвучена стоимость имущества Анастасии Заворотнюк

Пока Анастасия Заворотнюк лечится от рака головного мозга, российские журналисты считают деньги звезды сериала "Моя прекрасная няня". Так, по данным НТВ, актриса на сегодняшний день владеет недвижимостью на 7,5 млн долларов.

СМИ посчитали деньги больной раком Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: bzns.media)

В телевизионном эфире журналисты пропагандистского ресурса поведали, что у Анастасии Заворотнюк в собственности есть трехэтажный особняк площадью 900 квадратных метров в элитном закрытом подмосковном поселке Крекшино, где актриса до недавнего времени проживала со своим супругом Петром Чернышевым, и апартаменты площадью 190 "квадратов" в центре российской столицы. Также Заворотнюк владеет двумя квартирами в аннексированной Ялте.

Помимо всего прочего, говорится в сюжете, Анастасия имеет дорогой автомобиль и многочисленные банковские счета.

СМИ посчитали деньги больной раком Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: rostves.info)

Подруга Заворотнюк, известная певица Наталья Гулькина рассказала телевизионщикам, что все это – "маленькая такая страховка для детей" телезвезды.

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