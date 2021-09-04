Смеялся и танцевал: в заповеднике под Ровно парень сбил лису и издевался над трупом

Так, парень, мало того, что заехал на территорию парка, где движение автомобилями запрещен, то он еще сбил лису и издевался над ней.

В частности, ему показалось, что его действия смешны и он начал танцевать с трупом несчастного животного. Сейчас парня разыскивают, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, мужчину уже штрафовали за вождение авто в заповеднике, но кажется, что ему на это безразлично.

"Сейчас он жестоко обращается с животными. Чего ожидать дальше?",- говорится под видео.

Видео можно посмотреть по ссылке

В комментариях пользователи пишут, что парня должны разыскать и наказать. Ведь такое издевательство над животными не должно ему сойти с рук.

Смотрю видео и читаю комментарии, потом задумываюсь насколько жестокие у нас люди. Или вообще время такое пришло?;

Никакой любви к ближнему;

Хорошо, что закон подписали 15 июля, надеюсь на 8 лет отправится в тюрьму. Хорошо, что видео записал какой молодец. Помог себе сам;

Как можно так относиться к животным;

Он должен получить наказание и свои действия.

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