Смеялся и танцевал: в заповеднике под Ровно парень сбил лису и издевался над трупом

В заповеднике "Белое озеро" в Ровенской области парень сбил лису и издевался над трупом. Такое поведение парня разозлило пользователей в социальной сети.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Varash_blog".
Так, парень, мало того, что заехал на территорию парка, где движение автомобилями запрещен, то он еще сбил лису и издевался над ней.
В частности, ему показалось, что его действия смешны и он начал танцевать с трупом несчастного животного. Сейчас парня разыскивают, чтобы привлечь к уголовной ответственности.
Кроме того, мужчину уже штрафовали за вождение авто в заповеднике, но кажется, что ему на это безразлично.
"Сейчас он жестоко обращается с животными. Чего ожидать дальше?",- говорится под видео.
Видео можно посмотреть по ссылке
В комментариях пользователи пишут, что парня должны разыскать и наказать. Ведь такое издевательство над животными не должно ему сойти с рук.
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