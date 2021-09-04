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Смеялся и танцевал: в заповеднике под Ровно парень сбил лису и издевался над трупом

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Ровенская область, Суббота 04 сентября 2021 17:47
Смеялся и танцевал: в заповеднике под Ровно парень сбил лису и издевался над трупом Под Ровно парень сбил лису (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В заповеднике "Белое озеро" в Ровенской области парень сбил лису и издевался над трупом. Такое поведение парня разозлило пользователей в социальной сети.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Varash_blog".

Так, парень, мало того, что заехал на территорию парка, где движение автомобилями запрещен, то он еще сбил лису и издевался над ней.

В частности, ему показалось, что его действия смешны и он начал танцевать с трупом несчастного животного. Сейчас парня разыскивают, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, мужчину уже штрафовали за вождение авто в заповеднике, но кажется, что ему на это безразлично.

"Сейчас он жестоко обращается с животными. Чего ожидать дальше?",- говорится под видео.

Видео можно посмотреть по ссылке

В комментариях пользователи пишут, что парня должны разыскать и наказать. Ведь такое издевательство над животными не должно ему сойти с рук.

  • Смотрю видео и читаю комментарии, потом задумываюсь насколько жестокие у нас люди. Или вообще время такое пришло?;
  • Никакой любви к ближнему;
  • Хорошо, что закон подписали 15 июля, надеюсь на 8 лет отправится в тюрьму. Хорошо, что видео записал какой молодец. Помог себе сам;
  • Как можно так относиться к животным;
  • Он должен получить наказание и свои действия.

.

Ранее мы сообщали, что в харьковском метро заметили лису. Работники метрополитена говорят, что раньше лису здесь не видели.

Также в Киеве на Позняках заметили коз, которые паслись во дворах многоэтажек. Кроме того, одно из животных вылезло на крышу легкового автомобиля.

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