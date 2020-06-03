Смесь занятости и депрессии: украинец рассказал о жизни в оккупированном Донецке

Жизнь в Донецке после оккупации стала очень сложной. В городе действует комендантский час, много случаев криминала, люди получают маленькие зарплаты, не работает банковская система, куча недостроек и много чего другого.

Нарушение комендантского часа в 2014 году, и в начале 2015 года могло наказываться принудительными работами. Потом задерживали до 5 утра в отделении, а при повторном нарушении уже был штраф. Об этом рассказал один из жителей оккупированного Донецка в своем комментарии под видео российского дизайнера Артемия Лебедева в YouTube, в котором он описывал свою поездку в "ДНР" и "ЛНР".

Мужчина также рассказал о том, что в городе очень много историй, связанных с вымогательством, "отжатием" предприятий и т.п.

"Если здесь не недельку побывать, то настроение в городе можно выразить так - смесь занятости и депрессии", - отметил житель оккупированного Донецка.

Занятость связана с тем, что людям очень интенсивно приходится работать, чтобы выживать в сложившейся ситуации. А депрессивность у людей появляется из-за маленьких зарплат. У большинства людей зарплаты составляют от 6 до 14 тысяч рублей (2 330 – 5 440 гривен). Люди пытаются заработать за переделами границ "ДНР" и "ЛНР".

"И город изменен до неузнаваемости - просто мертв почти, без слез тяжело смотреть", - заявил местный житель.

По его словам, сейчас повсюду недострой, который нужно будет сносить. Чтобы купить вещи, необходимо пересекать местные границы, и тратить несколько часов.

"От населения города наверно лишь половина осталась. Ни у кого никаких иллюзий что мы кому-то нужны и каких-то надежд на малейшие улучшения жизни нет", - добавил он.

Из плюсов мужчина отметил приемлемую работу коммунальных служб, дешевые съемные квартиры, недорогие услуги (парикмахерские, кафе, занятия с тренерами) и коммунальные платежи. Также в городе теперь много мест для парковки, поскольку из города уехало очень много людей.

Скриншот с YouTube

Напомним, в ОБСЕ сообщили об усилении взрывов в Донецкой области.

Ранее сообщалось о том, как жители оккупированных территорий могут поступить в вуз.