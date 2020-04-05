Смертность от коронавируса очень высокая: ученые сделали важное заявление

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

От коронавируса в мире выздоравливает каждый пятый

Коронавирус в мире привел к заражению более 1,2 миллиона человек по состоянию на 5 апреля. При этом зафиксировано 65 711 смертей, а также 252 478 случаев полного выздоровления. В связи с появлением данных о течении заболевания в Европе, ученые сделали вывод, что коронавирус более опасен, чем кажется.

В заявлении Всемирной организации здравоохранения говорится о том, что у порядка 80% зараженных болезнь заканчивается выздоровлением. Такая информация появилась в уточнении новых симптомов коронавирусной инфекции.

"К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых инфицированных лиц не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше. При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что данные о смертности от коронавируса пока не могут быть точными по причине того, что нет регионов, в которых полностью угасли вспышки коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее ученые раскрыли главную особенность коронавируса SARS-CoV2.

Ранее ученый рассказал, когда в Украине закончится эпидемия COVID-19.