Смертность от коронавируса в Украине может быть еще выше: названа причина

Украина бьет рекорды по смертности от коронавируса, и эта цифра может вырасти. Причина в том, что медицинская система с трудом справляется с потоком новых больных, которым нужна кислородная поддержка.

Умирают не только пожилые люди из группы риска, коронавирус "косит" молодых. Так произошло с преподавательницей колледжа, 32-летней Оксаной. Она наблюдалась у семейного врача и находилась дома, но в какой-то момент почувствовала, что задыхается.

Когда девушку привезли в стационар, поражение легких было уже более 70-ти процентов. Молодой организм не справился, хотя за всю ее жизнь Оксана никогда не была в больнице.

Согласно статистике, во вторую волну COVID-19 осенью 2020-го фиксировались десятки случаев смертности среди молодых людей. В третью, весеннюю волну, общая смертность возросла до 3% (по сравнению с 1,5% прошлогодними), при этом выросло число умерших пациентов в возрасте 30-40 лет.

К тому же реальная смертность может быть значительно выше, говорят врачи.

"Реальная смертность от коронавируса в 2-3 раза выше от официальной... Она очень зависит от заполненности больниц. Мы слышим постоянно со СМИ, что критерии госпитализации снижаются и снижаются, и все больше тяжелых больных остаются без больницы и ухода", - говорит эксперт Игорь Бровченко.

В больницах не хватает "кислородных точек", но больных продолжают везти. Главная задача стационаров - кислородная поддержка, при этом найти место с кислородом с каждым днем все проблематичнее.

Медики надеются, что карантинные ограничения позволят снизить число госпитализаций. Но результат локдауна, введенного в критических регионах, будет виден лишь через несколько недель.

Видео: Смертность от коронавируса может вырасти (ТСН)

Отметим, что на 6 апреля уровень смертности почти достиг рекордного показателя за 2 апреля (тогда было 433 летальных случаев за сутки с почти 20 тысячами новых заболевших). А по состоянию на 6 апреля умерло еще 430 пациентов с коронавирусом (при приросте новых случаев - 13 276).