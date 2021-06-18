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После смерти пассажира в поезде проводники начали принимать меры безопасности

Автор: Роман Мирончук

После смерти пассажира в поезде проводники начали пристегивать всех пассажиров на верхних полках ремнями безопасности. Если кто-то игнорирует это, сотрудники Укрзализныци пристегивают пассажиров сами.

Об этом сообщает сайт города Одессы.

Ремни безопасности заметили в поезде Одесса-Ковель.

В поезде Одесса-Ковель проводники пристегивают пассажиров на верхних полках (фото: 048.ua)

"Предлагать пассажиру воспользоваться ремнями входило в обязанности проводников и раньше, но в связи с последними событиями мы решили акцентировать на этом больше внимания", - отметил руководитель по пассажирским коммуникациям и клиентскому сервису Укрзализныци Александр Шевченко.

В поезде Одесса-Ковель проводники пристегивают пассажиров на верхних полках (фото: 048.ua)

По его словам, во всех новых вагонах, которые заказывают на 2022 год, на верхних полках будут специальные бортики. Они помогут не упасть пассажирам.

Что случилось в поезде Рахов-Киев

28-летний парень из Тернополя ехал вместе с женой на отдых. Около трех часов ночи он упал с верхней полки, но сказал, что с ним все в порядке. Под утро ему стало плохо, и он умер.

Медицинскую помощь вызвали на ближайшую станцию Фастов, но врачи пассажиру уже ничем не смогли помочь.

Взрослые не любят ремни безопасности

В Укрзализныце рассказали, что ремни безопасности в основном просят для детей, а взрослые их не любят.

Отметим, ремни безопасности на верхней полке – это обязательное требование с 2019 года. Проводник должен их вешать перед началом рейса. Если их нет, их можно попросить у проводника, а в случае отказа позвонить на горячую линию Укрзализныци.

Мы также писали о том, что напавший в поезде на журналистку "Интера" насильник умер, не дождавшись суда.

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