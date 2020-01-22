Смертельный вирус из Китая подбирается к Украине: главные симптомы

Коронавирус из Китая (nCoV) очень быстро распространяются по миру. После того, как случай заболевания смертельной инфекцией, от которой пока нет лекарства, зафиксировали в США, эпидемиологи допускают, что скоро он доберется до Европы. Как распознать симптомы смертельной болезни - в материале Styler.

Стоит отметить, что коронавирус уже забрал жизни почти десяти человек, сотни (по некоторым данным тысячи - заболели). А в группу риска, прежде всего, входят дети и пожилые люди. По последним данным, в Хабаровск (Россия), прибыла пассажирка из Китая, у которой заподозрили nCoV.

Специалисты утверждают, что вирус может варьироваться по степени тяжести - от легких до умеренных заболеваний верхних респираторных отделов. А в ряде случаев коронавирус может доходить на нижних дыхательных путей, вызывая бронхит и пневмонию.

На какие симптомы стоит обратить внимание:

По первым признакам коронавирус похож на ОРВИ или грипп и включает в себя насморк, головную боль, кашель, больное горло, лихорадку, общее ощущение нездоровья.

Важными симптомами является сочетание повышенной температуры, кашля и утрудненного дыхания. nCoV также может быть похож на кишечный грипп, сопровождаемый диареей, тошнотой, рвотой.

Профилактика коронавируса такая же, что и при гриппе.

регулярно мыть руки с мылом или вытирать их спиртосодержащими салфетками;

избегать тесного контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа;

хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

Что известно о новом опасном штамме коронавируса

К слову, группу коронавирусов называют так, потому что на поверхности вирусной частицы видна "корона" из выступающих белков. Заражать он может кошек, собак, летучих мышей и птиц. Источником заражения нового штамма вируса, вероятно, стали летучие мыши, потом он передался к циветам (млекопитающие), которые попали на китайский рынок.

Шесть известных коронавирусов способны заразить человека. При этом два из них очень опасны. Первый стал причиной атипичной пневмонии в 2003 году - его назвали ТОРС (коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома), второй - БВРС (Ближневосточный вирусный респираторный синдром). Оба вируса могут вызвать серьезные заболевания дыхательных путей и привести к летальному исходу.

Новый штамм по опасности, вероятно, похож на ТОРС. В Китае уже заявили, что вирус может передаваться от человека к человеку. А в Британии считают, что цифры по заболеваемости сильно занижены.