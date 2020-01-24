Смертельный китайский вирус близится к Украине: кто в группе риска

Вирус из Китая уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае и еще семи странах. Некоторые специалисты утверждают, что заболевших на самом деле больше, но симптомы у некоторых из них незначительные, и они не обращаются за помощью. Действительно, для некоторых людей штамм коронавируса 2019-nCoV из города Ухань представляет смертельную опасность. Кто в группе риска - в материале Styler.

Болезнь имеет свой возраст

Возраст погибших варьируется от 48 до 89 лет. И по данным китайских медиков, почти половина из восемнадцати погибших была пожилого возраста, многим за 80. Кроме того, у всех погибших были серьезные проблемы со здоровьем.

Девять из 18-ти погибших имели такие болезни, как диабет, ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона. Самой молодой женщине было 48 лет, но она страдала от диабета и недавно перенесла инсульт.

Самый старший, 89-летний мужчина имел в анамнезе высокое кровяное давление, диабет, ишемическую болезнь сердца и другие заболевания.

"Пожилой возраст и сопутствующие заболевания являются известными факторами риска развития тяжелых заболеваний и смерти", - говорят специалисты.

Кто переносит инфицирование легко

Дети и молодые люди также подвергаются заражению, но они не очень восприимчивы к коронавирусу.

"Что касается воздействия на молодых людей, в соответствии с текущей эпидемиологией и тем, что мы знаем прямо сейчас, они действительно не подвержены влиянию", - говорят медики.

Опасность болезни заключается в том, что вирус способен опускаться к нижним дыхательным путям, вызывая тяжелую вирусную пневмонию, с которой людям пожилого возраста труднее бороться, чем молодым.

Напомним, в Китае установили источник нового коронавируса. С большой вероятностью, 2019-nCoV может быть гибридом вирусов летучих мышей и змей. Люди могли заразиться от животных на птичьем рынке. Позже стало известно, что вирус может передаваться от человека к человеку.