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Страшный тайфун на Филиппинах унес жизни: появились жуткие видео

STYLERПроисшествия    26.12.2019 - 14:45
Страшный тайфун на Филиппинах унес жизни: появились жуткие видео
Тайфун на Филиппинах (фото: twitter.com)

Тайфун "Фанфон" на Филиппинских островах за несколько часов разрушил сотни домов

Тайфун на Филиппинах унес жизни 16 человек, четыре тысячи людей были эвакуированы. Разрушительное природное явление под названием "Фанфон" пронеслось над островами 25 декабря. В сети появились жуткие видео.

Главный удар на себя приняла группа островов Висайя, кроме того пострадали популярные туристические острова Боракай и Корон.

Отмечается, что скорость ветра достигала 197 километров в час, он сносил все на своем пути. С домов срывало крыши, вырывало электроопоры. Полностью уничтожено около ста домов.

Тайфун "Фанфон" на Филиппинах (видео: YouTube/AFP)

Один из столбов упал рядом с полицейским, он погиб от поражения электрическим током.

Сообщается, что эвакуацию утрудняло то, что в этот день на Филиппинах принято отмечать праздник Noche Buena. Люди по традиции собираются за столом всей семьей.

Жители страны пытаются оправиться от стихийного бедствия, которое за считанные часы наделало много беды.

Последствия тайфуна "Фанфон" на Филиппинах (видео: YouTube/FRANCE 24)

Стоит отметить, что в последнее время участилось количество и увеличилась разрушительная сила подобных природных явлений. Исследователи считают, что причиной этого являются климатические изменения на планете.

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