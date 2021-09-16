Смертельный костер в Карпатах: стали известны новые детали о взрыве

Взрыв произошел поздно вечером

Группа туристов отдыхала в Карпатах (на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области), высоко в горах – на горе Кукол в долине Григоров. Вечером в среду, 15 сентября, туристы решили разжечь костер, чтобы согреться. Но прозвучал взрыв. Двое мужчин, 29 и 36 лет погибли на месте.

Туристы сразу позвонили спасателям и медикам. Добраться до них смогли только через два часа – врачи доехали до лагеря на квадроциклах.

Спасатели работали всю ночь, чтобы снять с горы всех потерпевших – их несли на руках до машин скорой помощи. У всех – состояние средней тяжести, они в шоковом состоянии, на теле – ожоги и колото-резаные раны. Туристы сказали, что от взрыва была очень сильная волна – их просто разбросило в разные стороны, некоторые потеряли сознание.

Туристы утверждают, что костер был на месте кострища

К счастью, дети от взрыва не пострадали. На момент происшествия они мирно спали в палатках.

Как рассказали туристы, они спокойно сидели у костра вечером, подкидывали туда хворост и внезапно произошел взрыв. Местные жители рассказали спасателям, что ранее на этой полонине находили гранаты и осколки боевых снарядов времен прошлых воен. Что именно могло взорваться в костре – будут устанавливать эксперты.

"Разожгли костер на горе на месте, где раньше жгли его и до нас. Сварили поесть и сели греться у огня. Детей уложили спать. Где-то через полтора часа решил дров насобирать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте костра", - рассказал один из туристов Орест Малиш.

Костер до взрыва успел прогореть не менее пяти часов, а взрыв произошел, когда туда добавили новые дрова и хворост.

Мог взорваться снаряд

Как рассказали в ГСЧС Закарпатской области, мог взорваться снаряд Первой мировой войны. В том месте, где отдыхали туристы, ранее проходила Линия Арпада во время Второй мировой войны и были боевые действия Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны. На месте взрыва была обнаружена выбоина и обломки металла с коррозией, которые очень похожи на остатки снаряда времен Первой мировой войны.

Одна пострадавшая в тяжелом состоянии

Как рассказал Орест Малиш, из-за взрыва пострадало 4 человека – все женщины. У одного из ребят мелкие порезы. Остальные в этот момент собирали дрова, а дети спали в палатке. Всех пострадавших доставили в областную больницу Ивано-Франковска.

Одна пострадавшая в тяжелом состоянии и находится в операционной, врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Остальные – в состоянии средней тяжести. Они находятся в шоковом состоянии, и врачи пытаются привести их в чувство.

У всех – многочисленные травмы тела – ожоги и колото-резаные раны.