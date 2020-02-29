Смертельный день рождения российского болгера: жуткое видео ЧП в бассейне

На вечеринке в честь дня рождения российской блогерши Екатерины Диденко погибли три человека из-за сухого льда. Гости на мероприятии предупреждали об опасности этого вещества. Спустя время после инцидента в сети появилось видео, на котором видно, как сухой лед высыпается в бассейн и что происходит после этого.

Празднование дня рождения блогера Диденко проходило в банном комплексе. В ночь на 29 февраля ей хотели сделать сюрприз и высыпали в бассейн 25 кг сухого льда. В результате гости отравились образовавшимся углекислым газом. Ранее стало известно, что муж аптечного блогера Екатерины Диденко Валентин, погибший на мероприятии, умел создавать сухой лед самостоятельно.

Когда в бассейн кинули вещество, кто-то закричал о том, что человек, погрузившийся в воду, умер.

"Он умер! Все, его нет больше!" — кричали на дне рождения Екатерины Диденко, когда в бассейн кинули сухой лед.

В бассейне из-за сухого льда умерли трое на вечеринке Екатерины Диденко

В больнице скончался муж блогера Екатерины Диденко, который принес на вечеринку у бассейна сухой лед и бросил его в воду. Таким образом количество погибших возросло до 3 человек. Об этом сообщила сама блогер в соцсетях.

"Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры... Я подписала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу рассказать", - рассказала она.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Врач высшей категории Надежда Чернышова объяснила, что как только сухой лед попал в воду, началась реакция, в результате которой образовалось большое количество углекислого газа.

По данным источников ТАСС, в больнице до сих пор остаются четверо пострадавших. Сейчас продолжается расследование этого дела, в рамках него было допрошено всех сотрудников банного комплекса, где произошла трагедия.

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