Смертельное ДТП в Польше: украинец спасал пострадавших (фото)

В Польше украинец пришел на помощь людям, которые попали в серьезное ДТП на трассе возле города Щецин, где столкнулись семь автомобилей. При этом 6 человек погибло. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, на трассе А6 в направлении Свиноуйсьце после 13:00. Известно, что водитель грузовика не успел затормозить и сбил несколько автомобилей. Столкновение было сильным, и несколько машин загорелись.

В Польше украинец спасал пострадавших в серьезном ДТП (фото: wiadomosci.wp.pl)

По словам очевидцев, после столкновения возле машин остановился водитель из Украины. Он выбежал из своего авто, достал огнетушитель и начал помогать пострадавшим. При этом мужчина вытащил как минимум четырех человек, среди которых были две женщины и двое детей.

В Польше украинец спасал пострадавших в серьезном ДТП (фото: wiadomosci.wp.pl)

Всего в аварии пострадали 22 человека. Шестнадцать получили ранения. Четверо из них отправились в больницу, а у двенадцати, включая семерых детей, ничего серьезного не произошло.

В Польше украинец спасал пострадавших в серьезном ДТП (фото: wiadomosci.wp.pl)

Некоторые из раненых были доставлены в больницу на вертолетах воздушно-спасательной службы. Одна из женщин была в самом тяжелом состоянии среди пострадавших. У нее травма головы, грудной клетки и позвоночника.

Напомним, что под Сумами в ДТП погиб чиновник Сумского областного совета Алексей Сябренко.

Ранее сообщалось, что дочь Анатолия Гриценко Анна попала в ДТП в Одессе в субботу, 8 июня.