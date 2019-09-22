Смертельное ДТП под Одессой: новые подробности и шокирующие видео

Накануне под Одессой произошла авария с участием грузовика и переполненной маршрутки. Вследствие ДТП погибли девять человек. На YouTube опубликовали новые подробности и видео с места происшествия.

Как известно, удар был такой силы, что левую часть микроавтобуса полностью смяло, а транспортное средство опрокинулось на бок. Спасателям пришлось применять гидравлические инструменты для извлечения людей. В живых остались водитель маршрутки и водитель фуры.

Смертельное ДТП под Одессой - видео

К тому же, в видео с места ЧП демонстрируют, что водитель грузовика мог также после аварии самостоятельно покинуть транспортное средство и обошелся без переломов.

Смертельное ДТП под Одессой - видео

До устранения последствий ДТП движение на трассе Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское временно перекрыто. Полиция направляет автомобили в объезд и просит водителей заранее планировать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Одессе на улице Академика Королева автомобиль въехал в толпу, которая собралась на протест против строительства на территории детского сада. В результате инцидента пострадали два человека.