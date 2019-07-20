Оторвало ногу: жуткое ДТП под Киевом унесло жизни троих пешеходов (фото, видео)

20 июля около 22:50 под Киевом произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни троих пешеходов. Пострадавшим выжить не удалось. Об этом сообщает с места происшествия Информатор.

Недалеко от села Вита Почтовая автомобиль Audi сбил мужчину и двух женщин на участке дороги рядом с АЗС WOG. Отмечается, что водитель ехал со стороны Киева и не заметил пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Смертельное ДТП под Киевом (фото: kiev.informator.ua)

От полученных травм пострадавшие погибли на месте. Водителя Audi проверили на драгере, однако тест показал, что мужчина находился в трезвом уме. На данный момент правонарушителя отвезли в больницу для более тщательного анализа.

На месте происшествия активно работали следователи, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.

Смертельное ДТП под Киевом (фото: kiev.informator.ua)

Напомним, что ранее огромная фура рухнула с моста в Киеве.

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