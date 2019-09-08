Смертельное ДТП с иностранцами под Запорожьем: появилось видео

В дорожно-транспортном происшествии в Запорожской области погибло четыре человека, пострадало еще четверо. Среди них трое граждан Турции. Авария произошла в ночь на 8 сентября в Мелитопольском районе на трассе Харьков - Симферополь.

В сети опубликовали видео, сделанное в первые минуты после смертельной аварии. Оно появилось на Facebook-странице паблика "Типичный Мелитополь".

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Водитель Fiat Doblo вылетел на встречку и столкнулся с ВАЗ 2104. В результате столкновения водитель иномарки, 35-летний военнослужащий скончался в больнице.

ДТП с иностранцами под Запорожьем (фото: zp.npu.gov.ua)

А в "четверке" находилось семь человек, среди них двое детей - восьми и девяти лет, а также трое граждан Турции.

На месте аварии погиб 36-летний водитель ВАЗ, 66-летняя пассажирка (оба жители Мелитопольского района), а также 56-летняя гражданка Турции.

Кроме того, были госпитализированы двое гражданок Турции - 37-ми и 47-ми лет, а также дети 2010 и 2011 года рождения.

ДТП с иностранцами под Запорожьем (видео: facebook.com/tipmel)

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