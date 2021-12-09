Смертельное ДТП в Харькове: показали, в каких условиях "сидит" 16-летний Николай Харьковский

Следственный изолятор, в котором содержат 16-летнего Николая Харьковского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Харькове, предусматривает корпус для несовершеннолетних и предоставляет заключенным соблюдение всех законных прав.
В частности, там подростки учатся в тюремной школе, посещают парикмахерскую, библиотеку и спортзал, пишет "telegraf".
По словам заместителя начальника учреждения Дмитрия Холода, последние 20 лет здание находится в лучшем своем состоянии.
Отмечается, что камеры маломерны, то есть вмещают до восьми человек.
Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)
Также Харьковское СИЗО содержит и платные, так называемые VIP-камеры, с дополнительным комфортом и рассчитанные максимум на двух человек. Здесь у подростка есть плазменный телевизор, чистая вода, маленькая кухня с микроволновой печью.
Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)
Куда хуже условия во дворике для прогулок, напоминающем коробку из цемента и решетку над головой.
Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)
Кроме того, подростки имеют возможность физического развития в специально оборудованном спортзале.
В Харьковском СИЗО большой выбор в библиотеке и комфортный ремонт в читальном зале. Дети наравне со своими свободными сверстниками могут знакомиться с классиками и современной литературой.
Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)
В меню регулярно есть мясо, и это не всегда свинина и курица, а нередко и говяжья вырезка. Также повара готовят для заключенных супы, картофельные пюре, гречневую кашу и устраивают настоящие рыбные дни.
Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)
К тому же подростки посещают парикмахерскую, в камерах обустроен душ, на территории работает парикмахер. Стирать личные вещи заключенные могут в стиральных машинах.
Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)
Ранее мы сообщали, что выяснилось, кто родители 16-летнего парня, который совершил смертельное ДТП в Харькове.