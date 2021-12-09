Смертельное ДТП в Харькове: показали, в каких условиях "сидит" 16-летний Николай Харьковский

По словам заместителя начальника учреждения Дмитрия Холода, последние 20 лет здание находится в лучшем своем состоянии.

Отмечается, что камеры маломерны, то есть вмещают до восьми человек.

Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)

Также Харьковское СИЗО содержит и платные, так называемые VIP-камеры, с дополнительным комфортом и рассчитанные максимум на двух человек. Здесь у подростка есть плазменный телевизор, чистая вода, маленькая кухня с микроволновой печью.

Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)

Куда хуже условия во дворике для прогулок, напоминающем коробку из цемента и решетку над головой.

Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)

Кроме того, подростки имеют возможность физического развития в специально оборудованном спортзале.

В Харьковском СИЗО большой выбор в библиотеке и комфортный ремонт в читальном зале. Дети наравне со своими свободными сверстниками могут знакомиться с классиками и современной литературой.

Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)

В меню регулярно есть мясо, и это не всегда свинина и курица, а нередко и говяжья вырезка. Также повара готовят для заключенных супы, картофельные пюре, гречневую кашу и устраивают настоящие рыбные дни.

Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)

К тому же подростки посещают парикмахерскую, в камерах обустроен душ, на территории работает парикмахер. Стирать личные вещи заключенные могут в стиральных машинах.

Показали, в каких условиях сидит Николай Харьковский (telegraf)