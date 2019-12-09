Смертельное ДТП в Харькове: Дронов перечислил первые деньги

ДТП в Харькове, которое забрало жизни шестерых человек и принесло увечья еще пятерым, произошло в октябре 2017 года. Один из виновных Геннадий Дронов 28 октября 2019 года отправил первые деньги в размере 500 гривен на счет государственной исполнительной службы. Об этом сообщает "Комментарии.Харьков".

Данная сумма пошла на то, чтобы оплатить расходы исполнительной службы. При этом пострадавшим в этой ужасной аварии Дронов не перечислил ничего. Хотя суд обязал Дронова и Зайцеву выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших.

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Стоит отметить, что 10 октября 2019 года государственный исполнитель внес постановление про арест средств, движимого и недвижимого имущества Дронова и денег, которые он заработал, находясь в Крюковской колонии.

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Что же касается заработанных в колонии денег от виновницы ДТП Алены Зайцевой, то ее адвокат ничего не рассказала об этом.

Напомним, что авария произошла 8 октября 2017 года. В центре Харькова столкнулись автомобиль Алены Зайцевой (Lexus) и Геннадия Дронова (Volkswagen Touareg). Из-за сильного удара машина Зайцевой вылетела на тротуар и насмерть сбила группу пешеходов, из которых 6 скончались, а 5 – получили увечья.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Дронова подал кассационную жалобу на приговор 10 лет лишения свободы, лишение права управлять авто в течение 3 лет и выплату компенсации семьям потерпевших.