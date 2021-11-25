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Смертельное ДТП в Харькове: допросили мать 16-летнего Николая Харьковского

Автор: Роман Мирончук

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который на большой скорости за рулем Infiniti совершил ДТП, в результате которого погиб мужчина, дала показания следователю.

Об этом сообщает "Суспильне".

Недавно Марина Дегтяр приехала из-за границы, и следователь смог ее допросить. Правда не ясно, что именно женщина рассказала об этом деле.

Начальник облуправления полиции Станислав Перлин заявил, что в данный момент продолжается досудебное следствие. После этого дело направят в суд.

По словам прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, дело передадут в суд в течение двух месяцев.

ДТП в Харькове

Авария произошло вечером 26 октября. Infiniti, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский, врезался в Chevrolet.

После сильного удара Infiniti влетел в рекламный щит и сбил светофор. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

По предварительным данным, Infiniti проехал на красный сигнал светофора со скоростью более 100 км/ч.

Напомним, недавно мать Николая Харьковского впервые дала интервью из Германии. Женщина заявила, что никогда не давало несовершеннолетнему сыну право управлять авто.

Она подчеркнула, что забрала второй комплект ключей и документы на машину за границу после того, как ее сына остановили за рулем родительского авто.

Ранее суд оштрафовал Николая Харьковского за езду без водительского удоствреения и превышение скорости.

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ДТПХарьков