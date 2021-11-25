Смертельное ДТП в Харькове: допросили мать 16-летнего Николая Харьковского

Недавно Марина Дегтяр приехала из-за границы, и следователь смог ее допросить. Правда не ясно, что именно женщина рассказала об этом деле.

Начальник облуправления полиции Станислав Перлин заявил, что в данный момент продолжается досудебное следствие. После этого дело направят в суд.

По словам прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, дело передадут в суд в течение двух месяцев.

ДТП в Харькове

Авария произошло вечером 26 октября. Infiniti, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский, врезался в Chevrolet.

После сильного удара Infiniti влетел в рекламный щит и сбил светофор. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

По предварительным данным, Infiniti проехал на красный сигнал светофора со скоростью более 100 км/ч.