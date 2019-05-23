Смертельное ДТП в Харькове: в деле появилась новая важная информация

ДТП в Харькове (Зайцева и Дронов в зале суда, фото: УНИАН)

ДТП в Харькове продолжает оставаться на слуху

В деле о ДТП в Харькове, в котором по вине Алены Зайцевой и Геннадия Дронова погибло шесть человек, была назначена дата судебного заседания - оно состоится 14 августа 2019 года. Об этом сообщается на сайте Харьковского апелляционного суда.

Напомним, адвокаты виновников трагедии подали апелляцию, чтобы обжаловать тюремный приговор обоим фигурантам.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов были приговорены 26 февраля Киевским районным судом к 10 годам лишения свободы по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того они должны будут выплатить семьям шести погибших и пятерым пострадавшим в аварии, которая произошла 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в Харькове.

ДТП в Харькове (Зайцева и Дронов в зале суда, фото: УНИАН)

К слову, под Киевом обнаружили поворот, который жители местных поселков называют "проклятым местом".

Ранее сообщалось, что в ДТП в Киеве пострадала четырехлетняя девочка и ее 27-летний отец, ветеран АТО. Водителя Renault отбросило на пешеходный переход, который в это время пересекали отец с дочерью.

Также мы писали о том, что в жутком ДТП под Днепром погиб полицейский вместе с товарищем.