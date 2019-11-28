Смертельное ДТП в Харькове: в деле неожиданный поворот

В деле смертельного ДТП в Харькове с Аленой Зайцевой и Геннадием Дроновым произошел новый поворот. Так, недавно оба фигуранта громкого дела подали апеляцию в Верховный суд с просьбой пересмотреть приговор.

Жалобу Геннадия Дронова, как ранее и Зайцевой, суд не принял к рассмотрению. Об этом в Facebook сообщила журналистка из Харькова Татьяна Доцяк.

По словам журналистки, адвокат Дронова в жалобе указал, что судебное разбирательство было неполным, доказательства интерпретировали неверно, а выводы, сделанные судом не соответствуют фактам.

Тем не менее, такое решение суда не окончательное. В Верховном суде отметили, что жалобы представителя Дронова - это общие фразы, нужна конкретика. И дали 15 дней на доработку и исправление недостатков.

ДТП с Зайцевой и Дроновым в Харькове (скрин: facebook.com/tetyana.dotsyak)

Напомним, страшное ДТП на улице Сумской в Харькове 18 октября 2017 года унесло жизни шести человек, еще шестеро пострадало, среди них беременная женщина.

26 февраля 2019 года суд вынес максимально суровое решение по данной статье - оба фигуранта получили по 10 лет лишения свободы.