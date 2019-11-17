Смертельное ДТП в Харькове: в деле Дронова произошел новый поворот

Адвокат Геннадия Дронова, осужденного за резонансное ДТП в Харькове на Сумской с шестью погибшими, подал кассационную жалобу на приговор - 10 лет лишения свободы, лишение права управлять авто в течение 3 лет и выплату компенсации семьям пострадавших - в Верховный суд Украины. Впрочем, теперь его интересы будет защищать не Сергей Перепелица, а другой адвокат. Об этом передает UA: Харків.

Что стало причиной "обновления" защиты Дронова - неизвестно, как и имя нового адвоката.

Дронов отбывает наказание в ГУ "Крюковская исправительная колония № 29" в Полтавской области. Это колония минимального уровня безопасности.

Защита Геннадия Дронова подала жалобу на приговор (Фото: скриншот)

Перепелица еще в сентябре рассказывал, что готовит кассационную жалобу в Верховный суд. По словам юриста, полная вина его подзащитного не доказана.

Отметим, что о досрочном освобождении для Дронова может идти речь только после отбытия минимум половины срока.

И у другой фигурантки дела о смертельной аварии Елены Зайцевой, получившей аналогичный приговор, ситуация такая же.

Перепелица заявил, что не знает имя нового защитника Дронова, а также не объяснил, почему произошла смена.