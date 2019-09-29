Смертельное ДТП под Черкассами: в сети появилось видео столкновения фуры с маршруткой

Вчера, 28 сентября, на трассе Киев-Одесса в Черкасской области произошло столкновение фуры и маршрутки, в которой пострадали 12 человек. При этом один пассажир скончался в больнице.

Авария случилась возле Жашкова между грузовиком DAF и маршрутным автобусом Mercedes Sprinter. В результате ДТП 5 человек доставили в больницу.

ДТП под Черкассами (видео: YouTube/dtp.kiev.ua)

В данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 286 Уголовного кодекса, нарушения ПДД. Все обстоятельства будут выясняться во время следствия.

ДТП под Черкассами (фото: ch.npu.gov.ua)

Напомним, что под Одессой произошла авария с участием грузовика и набитой людьми маршруткой. В результате ДТП жизни лишились девять человек. Удар был очень сильный, левую часть маршрутки полностью смяло, и она перевернулась на бок.

Спасателям довелось использовать гидравлические инструменты для того, чтобы достать пострадавших пассажиров. При этом водители маршрутки и фуры остались в живых.

Авария произошла на трассе Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское. Из-за этого трассу на время было перекрыто.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве фура въехала в остановку общественного транспорта на улице Братиславская. При этом водителя грузовика зажало в машине и сам он выбраться из кабины не мог.