"Смертельно важлива тема": військовий з "Дизель Шоу" висловився про мовні скандали

Український актор, сценарист та колишній учасник "Дизель шоу" Олег Іваниця, який зараз служить у ЗСУ , розповів, чому українцям важливо спілкуватися українською. Зокрема людям, у яких є маленькі діти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк .

Чому дітей "присаджують" на російську мову

Так, він зазначив, що йому шкода дітей, яких "присаджують" на російську мову.

"На лінгвістичному рівні ми робимо їх частиною російського світу. Це дуже важлива тема для нас. Це смертельно важлива тема. І це не образно. Це саме питання життя і смертей десятків тисяч людей", - зазначив Іваниця.

Далі військовий наголосив, що люди, які цікавилися темою війн, знають, що будь-яка війна має причину і привід.

"Привід - це також дуже важлива штука", - наголосив Іваниця.

"Ми будемо повертати, збільшувати нашу імперію, повертати російські землі - це привід, який працює", - зазначив він, розповідаючи про мотиви Путіна.

І привід у нашому випадку той, що, незважаючи на те, що державна мова в Україні українська, багато людей продовжують розмовляти російською.

"Ми ніби підставляємося, якщо ми залишаємося російськомовними. Зверніть увагу на географію воєн, які останнім часом ініціювала Росія. Придністров'я - це найбільша російськомовна територія Молдови, Північна Грузія - це найбільша російськомовна територія Грузії. Схід України - це найбільша російськомовна територія України", - наголосив Іваниця.

Далі він продовжив, що якби в нас не було такого "ненормального сусіда", можна було б розмовляти якою завгодно мовою.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

"Ми кажемо: "Не робіть із мови зброю". Кац...пи вже роблять з мови зброю. Вони використовують це як привід для вторгнення", - зазначив військовий.

Саме тому, на його думку, для українців важливо відмовитися від російської мови.

"Водночас нам не можна сваритися на цю тему. Звинувачувати людину в тому, що вона досі говорить російською - це неправильно. Це тільки грає нам у мінус. Якщо ти звинуватиш людину, вона навряд чи перейде на українську", - вважає Іваниця.

Також він зазначив, що за часів СРСР на керівні посади найчастіше ставили російськомовних українців. І дорослим людям зараз реально складно перейти на українську.

"Це потрібно робити зусилля над собою. Не всі хочуть робити зусилля. Не потрібно виправляти людей, які переходять на українську і роблять помилки. Не потрібно сміятися над цим, боронь Боже. Потрібно навпаки тільки підтримувати", - вважає він.

Також він не розуміє, чому молоді українці не можуть перейти на державну мову.

Актор-військовий (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

"Зараз якщо ми з дітьми говоритимемо російською, вони сприйматимуть її як рідну мову. Дитині потрібно хоча б чесно пояснити, що один день на тиждень ми розмовляємо російською, один буде English speaking Day. Щоб вона (дитина - ред.) не сприймала, що російська мова - це єдина мова, це рідна мова. Бо якщо вона чує її з дитинства, вона сприймає її як рідну. І найімовірніше, буде жити в російськомовному сегменті інтернету", - підсумував Олег Іваниця.

Актор-військовий наголосив, що такий контент може сформувати людину, у якої буде "кац..пський цвях у голові".

"Що російська мова - це найкласніша мова, найчистіша слов'янська мова, інші мови - це якісь кальки, придумані. Тому мені щиро шкода дітей, з якими розмовляють і присаджують на російську мову. Які будуть сприймати російську мову як свою рідну", - зазначив актор.

На відео цей момент можна подивитися з 01:08:43.

Хто такий Олег Іваниця

Майбутній актор народився у 1978 році на Вінниччині в містечку Хмільник. Закінчив Інститут міжнародного бізнесу в Тернопільській академії народного господарства (нині - Західноукраїнський національний університет), а також студію акторської майстерності "Чорний Квадрат".

Зіграв у понад 50 серіалах і фільмах, працював як сценарист.

Був учасником "Дизель Студіо", брав участь у гумористичних програмах "Дизель Шоу" і "На трьох".

Має четверо дітей: доньку Ольгу та сина Остапа від першого шлюбу, а також сина Ореста - від другого. Також виховує доньку Аніту його другої дружини від попередніх стосунків.

Після початку повномасштабного вторгнення був у ТРО Київської області, потім на сході, потім перевівся до підрозділу ППО.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)