Смертельний грумінг: стало відомо про ще одну жертву ветклініки у Білій Церкві

Історія зі смертельним грумінгом собаки у ветеринарній клініці "Кіт Матроскін" у Білій Церкві отримала продовження. Виявилося, що щеня шпіца – не єдина жертва працівників цієї клініки.

Киянин Олег розповів у коментарі для ТСН , що він втратив у цій клініці свого кота породи Scottish Fold.

Кіт почав задихатися

Олег привіз свого кота на грумінг до цієї клініки й вже за 20 хвилин майстер його покликала і повідомила, що тварина "хвилюється".

"Коли я прийшов, у нього була задишка і він вивалив язика, сидів і дивився мені в очі. Дівчина йому ще робила якісь уколи, три штуки, сказавши "це, щоб йому полегшало". Толком я не зрозумів, для чого вони це робили. За фактом, мій кіт загинув у мене на очах. У мене самого шок на все життя", - розповів власник кота.

Він додав, що це був не перший його візит до клініки "Кіт Матроскін" - уперше кота стригли при ньому й обійшлося без особливих наслідків. А вдруге його попросили вийти, хоча він хотів бути поруч із твариною. У ветклініці пояснили, що в них тепер є помічник і сказав чекати на вулиці.

"Перед стрижкою я не бачив, нас попросили вийти, але думаю, що вони щось кололи, адже не могло йому одразу стати погано. Він уранці стрибав за голубами на балконі та почував себе на всі 100%", - зазначає Олег.

До поліції сім'я звертатися не стала, тому що сім'я з маленькою дитиною була в глибокому шоці через раптову втрату домашнього улюбленця.

"Сказали, що так буває. Це у вас порода зі слабким серцем і схильна до раптової смерті", - так прокоментували смерть кота працівники "Кота Матроскіна".

Що кажуть у ветклініці

Адміністратор клініки Тетяна Білоусова назвала смерть цуценя шпіца "неприємною ситуацією". Вона стверджує, що у собаки раптово погіршилося самопочуття на процедурі вичіски й співробітники одразу розпочали реанімаційні заходи.

За її словами, у клініці не проводять жодної анестезії й причина смерті тварин під час процедури грумінгу - лише через особливості організму тварин.

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Проте власники тварин скаржаться на жорстоке поводження з іншими котами та собаками. А також стверджують, що ці смерті – не єдині.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за статтею жорстокого поводження з тваринами.

Цуценя шпіца стало жертвою смертельного грумінгу у ветклініці у Білій Церкві