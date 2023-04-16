Смертельний грумінг: стало відомо про ще одну жертву ветклініки у Білій Церкві
Історія зі смертельним грумінгом собаки у ветеринарній клініці "Кіт Матроскін" у Білій Церкві отримала продовження. Виявилося, що щеня шпіца – не єдина жертва працівників цієї клініки.
Киянин Олег розповів у коментарі для ТСН, що він втратив у цій клініці свого кота породи Scottish Fold.
Кіт почав задихатися
Олег привіз свого кота на грумінг до цієї клініки й вже за 20 хвилин майстер його покликала і повідомила, що тварина "хвилюється".
"Коли я прийшов, у нього була задишка і він вивалив язика, сидів і дивився мені в очі. Дівчина йому ще робила якісь уколи, три штуки, сказавши "це, щоб йому полегшало". Толком я не зрозумів, для чого вони це робили. За фактом, мій кіт загинув у мене на очах. У мене самого шок на все життя", - розповів власник кота.
Він додав, що це був не перший його візит до клініки "Кіт Матроскін" - уперше кота стригли при ньому й обійшлося без особливих наслідків. А вдруге його попросили вийти, хоча він хотів бути поруч із твариною. У ветклініці пояснили, що в них тепер є помічник і сказав чекати на вулиці.
"Перед стрижкою я не бачив, нас попросили вийти, але думаю, що вони щось кололи, адже не могло йому одразу стати погано. Він уранці стрибав за голубами на балконі та почував себе на всі 100%", - зазначає Олег.
До поліції сім'я звертатися не стала, тому що сім'я з маленькою дитиною була в глибокому шоці через раптову втрату домашнього улюбленця.
"Сказали, що так буває. Це у вас порода зі слабким серцем і схильна до раптової смерті", - так прокоментували смерть кота працівники "Кота Матроскіна".
Що кажуть у ветклініці
Адміністратор клініки Тетяна Білоусова назвала смерть цуценя шпіца "неприємною ситуацією". Вона стверджує, що у собаки раптово погіршилося самопочуття на процедурі вичіски й співробітники одразу розпочали реанімаційні заходи.
За її словами, у клініці не проводять жодної анестезії й причина смерті тварин під час процедури грумінгу - лише через особливості організму тварин.
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Проте власники тварин скаржаться на жорстоке поводження з іншими котами та собаками. А також стверджують, що ці смерті – не єдині.
Слідчі Білоцерківського управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за статтею жорстокого поводження з тваринами.
Цуценя шпіца стало жертвою смертельного грумінгу у ветклініці у Білій Церкві
До речі, раніше ми писали про те, що на Київщині мешканці приватного будинку завели тигра.
А ще розповідали про те, у яких випадках потрібно тварину негайно везти до ветеринара.