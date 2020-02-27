Смертельная угроза: раскрыта невидимая опасность тренировок

Физические тренировки могут быть опасными для жизни. Американские ученые после ряда исследований пришли к выводу, что интенсивные аэробные упражнения могут привести к серьезным проблемам с сердцем, пишет MedicalXpress.

После тщательного изучения более трехсот научных работ о пользе и вреде интенсивных тренировок ученые пришли к выводу, что для большинства людей тренировки все же полезны. Но такие нагрузки, как марафоны и триатлоны могут вызывать сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

Среди наиболее опасных проблем с сердцем и сосудами - внезапная остановка сердца, фибрилляция предсердий, инфаркты, инсульты.

Результаты исследований показали, что почти 40% инцидентов произошли у тех людей, которые впервые принимали участие в спортивном состязании. Это указывает на недостаточную тренировку или же проблемы с сердцем.

Медики предупреждают, что риск фибрилляции предсердий и инсульта снижается при умеренных упражнениях. А те, кто занимаются интенсивными тренировками, рискует более всего.

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