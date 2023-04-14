Смерть замість грумінгу. У ветклініці під час процедури загинуло цуценя: деталі інциденту

У Білій Церкві 21-річна власниця принесла цуценя у ветклініку на грумінг, а через пів години їй віддали мертву тварину. Дівчина зі скаргою звернулася до поліції. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Про це повідомляє Telegram-канал "Поліція Київщини".
"До поліції звернулась 21-річна мешканка Білої Церкви. Заявниця повідомила, що працівники ветлікарні вбили її цуценя, яке вона їм довірила підстригти. Тваринка померла у приміщенні салону", - йдеться у повідомленні.
Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за статтею жорстокого поводження з тваринами.
Якщо вину доведуть, то працівнику ветклініки загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.
Також повідомляється, що видаючи власниці труп її собаки, адміністратор сказав: "Ну, так буває".
Попередньо відомо, що подія трапилася у ветклініці "Кіт Матроскін".
У коментарях люди зазначають, що ці собаки дуже лякливі і в цуценяти від страху міг статися інфаркт. Точну причину смерті встановить слідство.
Раніше ми розповідали про те, чим не можна годувати собак, бо це може призвести до смерті.
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