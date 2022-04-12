Смерть и война: как разговаривать с детьми на такие сложные темы

Как говорить с детьми о войне

Родителям нужно понимать, что говорить с детьми о войне – необходимо. Замалчивать то, что происходит вокруг – нельзя, это лишь добавляет ребенку страха и переживаний.

Кандидат психологических наук Вера Романова считает, что детям нужно рассказывать все так, как есть на самом деле. Когда взрослые говорят об этом только друг с другом – у детей включается фантазия. Весь их мир сконцентрирован на безопасности родителей и это нужно понимать.

"Информацию нужно предоставлять в соответствии с возрастом, можно пытаться давать иную интерпретацию уже знакомых для ребенка сказок – добавлять новых героев или иначе их представлять. Для детей до 8 лет очень хорошо использовать возможность вылепить такие фигурки из пластилина, или пальчиковые игры, или же театры теней. Но театр теней можно использовать тогда, когда дети не находились в зоне боевых действий и под обстрелами", - объясняет специалист.

Приблизительно также рекомендуют общаться с детьми и специалисты ЮНИСЕФ. Они отмечают, что дети с раннего, дошкольного возраста, имеют право знать, что происходит в их стране. Однако взрослым рекомендуется оградить малышей от опасного контента.

Общаться с детьми нужно на понятном для них языке – через сказки и истории, где добро (казаки) боролись против зла и защищали свою землю.

Во время таких разговоров взрослым нужно внимательно следить за реакциями ребенка и реагировать на проявление уровней тревоги. Взрослые переживают – это нормально, но нужно еще помнить о том, что дети считывают эмоциональные сигналы. Поэтому старайтесь держать эмоции под контролем.

Осторожнее с новостным контентом

Романова напоминает о медиаграмотности и медиагигиене. Это не значит, что детям нужно запретить смотреть инстаграм, телеграм или фейсбук. Дети 10-12 лет уже обмениваются видео и картинками, которые видят взрослые.

"Надо напоминать ребенку, что он может с вами в любой момент обсудить ту информацию, которую он видит. Тогда дети будут эту информацию проверять, они будут спрашивать вас, уточнять, так на самом деле, или нет. И не отмахивайтесь от них, потому что говорить с ребенком надо в тот момент, когда у него возникает вопрос", - рекомендует психолог.

В ЮНИСЕФ рекомендуют ограничить просмотр новостей в присутствии детей дошкольного и младшего школьного возраста. Новостной контент может стать для них травмирующим, может вызвать беспокойство и усиливать тревогу, страх.

Также важно контролировать то, как взрослые обсуждают ситуацию в стране с другими взрослыми. Дети могут это слышать или присутствовать во время разговора. Старайтесь, вечером вместо просмотра новостей заниматься чем-то с детьми – чтение сказок, игры, просмотр мультфильмов.

Спрашивайте ребенка о чувствах

Обязательно спрашивайте ребенка о том, что он чувствует и думает о полученной информации. Дайте понять, что вам важно услышать его мнение. Любой новый контент для детей – травмирующий. Поэтому старайтесь смотреть уже те мультфильмы и фильмы, которые видели дети ранее.

"Если мы говорим о подростках, то мы можем использовать просмотр новостей с ними для того, чтобы обсудить их ощущения, то, что происходит в стране, общине. Не ограничивайте детей в том, чтобы они играли в компьютерные игры. Потому что даже тот самый майнкрафт – действенная терапия. Поэтому на войне такие запреты – не актуальны. Если у вас разные по возрасту дети, подавайте информацию в соответствии с их возрастом, учитывайте это", - советует Романова.

Как говорить с детьми о смерти

Вера Романова утверждает, что скрывать от детей смерти не нужно, так как это – реальные события. Стоит оценивать ситуацию и поступки, а не личность оккупантов, которые пришли на нашу землю.

А вот по поводу смерти, если это касается близкого человека – возможно потерю придется пройти с помощью психолога. Если это незнакомые люди, то дети, и даже подростки – воспринимают это, как что-то им неизвестное. Поэтому все нужно объяснять.

"Если ребенок уже увидел смерть, не травмируйте его собственными объяснениями, обратитесь к специалистам, есть много кризисных служб, которые помогают в таких ситуациях", - рекомендует специалист.

В ЮНИСЕФ напоминают, что война продолжается нон-стоп и окружает нас во всех новостях и событиях вокруг. Но родители – самые важные люди в жизни ребенка и ориентир. Ему важно, чтобы они интересовались и событиями из его жизни. Наблюдайте за ним, спрашивайте о его чувствах, что у него нового, как у него дела, у его друзей.

Что нельзя делать в разговоре с детьми

Игнорировать вопросы и отвечать, что вы заняты и у вас нет времени. На вопросы ребенка нужно отвечать тогда, когда они возникли. Страх от того, что ребенок не нужен во время войны, усиливается. И ребенок не будет знать, когда задать свои вопросы.

Игнорировать чувства ребенка. Не нужно говорить, что всем тяжело, обобщать. Когда ребенок жалуется на какие-то чувства, говорите, что вы его понимаете.

Нельзя перекладывать свои чувства и эмоции на ребенка.

Нельзя говорить, что вашему ребенку повезло, а другим – нет, и они оказались в тяжелой ситуации. Это сильно пугает детей.