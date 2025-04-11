Смерть Вікторії Тоненчук: як відреагували зірки та яке покарання світить нападнику

Що відомо про смерть Вікторії Тоненчук

Вікторія потрапила до Чернівецької обласній лікарні 5 квітня. У неї були тяжкі травми черепа та внутрішніх органів. Лікарі під'єднали її до апарату штучної вентиляції легень. Протягом кількох днів медики боролися за життя дівчини, проте 10 квітня вона померла. Рідні та друзі загиблої повідомляли, що вона стала жертвою нападу свого бойфренда, з яким зустрічалася протягом дев'яти місяців.

Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті 27-річної жительки Глибоки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка стала наслідком завдання тілесних ушкоджень. Перші дні правоохоронні органи не затримували нападника, що посилило суспільний розголос. Ходили чутки, що нападник проходив по справі як свідок і навіть міг втекти за кордон, проте згодом правоохоронці їх спростували. У п'ятницю, 11 квітня, нападнику вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 121 - умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Тепер йому світить 7-10 років позбавлення волі.

Як відреагували зірки на смерть Тоненчук

Публічні особистості не пройшли повз справи, давши розголос. Вони закликали правоохоронні органи до справедливого розслідування.

Маша Єфросиніна звернулася до національної поліції з проханням "не дати цій справі бути зам’ятою". І отримала відповідь про підозру.

Єфросиніна про смерть Тоненчук (скриншот)

Маші написали в особисті повідомлення, що чоловікові вручили підозру у здійсненні насилля, яке призвело до смерті.

Єфросиніна показала листування з поліцією по справі Тоненчук (скриншот)

Дізнавшись про історію 27-річної дівчини, Христина Решетник була шокована та одразу закликала дати розголос справі, аби кривдник був покараний.

"Спускати таке з рук неможливо. Насильство – це абсолютно ненормально. І не треба казати, що сама жертва винна в тому, що так сталося. Це неможливо", - заявила вона в Stories.

Христина Решетнік про побиття та смерть Тоненчук (колаж: РБК-Україна)

Журналістка Раміна також одразу поширила інформацію по справі та закликала дати розголос.

"Знову історія про те, коли кривдник може лишитися без покарання. Потрібен розголос", - написала вона.

Раміна дала розглос смерті Тоненчук (скриншот)

Блогерка Олена Мандзюк емоційно звернулася до суспільства, щоб не дали кривднику втекти від покарання.

Олена Мандзюк про смерть дівчини з Глибоки (скриншот)

Даша Квіткова наголосила, що "справа не повинна пройти безслідно для звіра".

"Щоб повернулось все тим, хто сміє підіймати руки на дівчат", - прокоментувала блогерка.

Даша Квіткова про загибель Тоненчук (скриншот)

Співачка SKYLERR нагадала, що про подібні справи не можна мовчати. Вона наголосила, що кривдник має бути покараний.

"Це жах. Це насправді трагедія, тому що дуже багато таких випадків ми просто не знаємо. Ну це не може залишатись без покарання", - зауважила вона.

SKYLERR про трагедію з Тоненчук (скриншот)

Раніше ми розповідали, що відомо про побиття жінки. Інцидент стався ввечері 5 квітня в селищі Глибока. До поліції надійшло повідомлення про травмування місцевої мешканки. Вікторію доставили до лікарні з численними забоями, гематомами та серйозними тілесними ушкодженнями. Поліція заперечувала втечу нападника, якому вже оголосили підозру.