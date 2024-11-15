Смерть від "розбитого серця". Кардіолог прокоментувала популярний міф

Чи можна померти від "розбитого серця"?

Експерт прокоментувала цей міф і розповіла, що таке поняття використовується в художній літературі.

"Смерть від "розбитого серця" описана в різних романах. Але і насправді є такий синдром розбитого серця, з офіційною назвою - кардіоміопатія Такоцубо, названий так за схожість, яку набуває форма серця на ехокардіографії при цьому синдромі, з пасткою для восьминогів (японською - "такоцубо"), що схожа на горщик", - розповіла Олена.

За словами кардіолога, цей стан набагато частіше спостерігається у жінок переважно у постменопаузі.

"Він виникає після сильного стресу (біль, страх, гнів): операція чи медична процедура, сильний біль, погані новини, гарні новини, аварія, втрата близького родича, фінансовий крах, сильний страх тощо", - додала Тарнавська.

Також медик повідомила, що цей стан проявляється болем у грудях та задишкою, клінічні симптоми Такоцубо не відрізняються від серцевого нападу, ЕКГ також показує схожі зміни.

Вважається, що це пов’язано з надмірним викидом гормонів стресу.